شكرا لقرائتكم خبر عن ليونيل ميسي "وزير السعادة" حقيقة تثبتها الأيام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - لم يكن ليونيل ميسي حاضرًا في ذهاب دور ربع النهائي أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا، فأستغل الفريق الأندلسي غيابه ليهز شباك برشلونة بهدفين نظيفين.

فأستعان به المدرب إرنستو فالفيردي من أجل فعل الريمونتادا، علي ملعب الكامب نو، الذي شهد الريمونتادا الأعظم في تاريخ برشلونة منذ عامين أمام باريس سان جيرمان في بطولة الشامبيونزليغ.

وكان البرغوث الأرجنتيني عند حسن الظن به كما كان متوقع، قبل بداية المباراة بيومين، دعا ميسي جمهور برشلونة للحضور في مباراة إشبيلية كنوع من أنواع المساندة والدعم له ولزملائه.

دخل الرفقاء وعينهم علي الذهاب إلي الدور قبل النهائي للبطولة، وبالفعل أنتصر البارسا بنتيجة لا يتوقعها أحد بسداسية مقابل هدف، وكأن القدر يكرر ما حدث في ليلة الثامن من مارس عام 2017 أمام إشبيلية وبنفس النتيجة أيضًا.

وكما قال طارق دياب أحد محللي قنوات بين سبورتس القطرية، ان "ميسي يبقي دائمًا وزير السعادة، فهو يطيل أعمار جماهير البارسا بجرعات السعادة التي يقدمها كل أسبوع، وان الاعمار بيد الله بكل تأكيد".

علي الرغم من أن أداء الأرجنتيني لم يكن في قمة عطاءه ولكن ساهم بـ 3 أهداف، حصل علي ركلة جزاء أعطاها لزميله كوتينهو لكي يستعيد الثقة من جديد، وقدم أسيست الهدف الرابع لسيرجيو روبيرتو، ثم أحرز الهدف الأخير بعد عدة تمريرات رائعة من هجمة هو من بدأها في الجانب الأيمن من منتصف الملعب.

ووصل ليو إلي الهدف رقم 50 في المباراة رقم 70 في بطولة الكأس الذي يملك منه 6 ألقاب.