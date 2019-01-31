انت الان تتابع رسميًا.. الإمارات تتهم قطر بتزوير جنسيات في كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

تلقى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، احتجاجا رسميا من الإمارات، على أهلية لاعبَين قطريين خلال مشاركتهما في كأس آسيا 2019، التي تختتم بمباراة نهائية بين اليابان وقطر في أبو ظبي، ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس، فإن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد القاري كشف: «تلقى الاتحاد الآسيوي اعتراضا من الإمارات العربية المتحدة في ما يخص أهلية المهاجم المعز علي (22 عاما)، المولود في السودان ومتصدر ترتيب هدافي البطولة (8) والمدافع بسام الراوي (21 عامًا) المولود في العراق، وأنه سيتم مراجعة هذا الأمر مع لوائح الاتحاد الآسيوي».

وحسب قانون الانضباط والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي فإن عقوبة إشراك أي لاعب غير مؤهل هو تخسير المباراة وفرض غرامة. وكشفت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية اليوم أن اتحاد الكرة أعد ملفًا يتضمن مستندات ثبوتية رسمية، تثبت التزوير القطري في تجنيس لاعبين على الأقل وتحديدًا العراقي بسام الراوي والسوداني