شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: صالح جمعة جاهز للمشاركة أمام سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي، الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، كان صالح، قد اكتفى بمران تأهيلي خلال الـ48 ساعة الأخيرة قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي.