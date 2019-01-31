شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يجتمع مع طبيب الفريق للاطمئنان على المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سبستيان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، مع بداية انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش.

ويسعى الجهازان الفني والطبي للتنسيق بشكل مستمر، للتعرف على آخر التطورات في مراحل شفاء اللاعبين المصابين، والاطمئنان بشكل أكبر على العائدين للمشاركة الجماعية؛ لتفادي الإصابات في المرحلة المقبلة.

وتشهد الفترة الحالية محاولات مكثفة لتجهيز اللاعبين المصابين ووضع برنامج يتناسب مع العائدين من إصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، التي تقام يوم السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.