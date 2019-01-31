رسميا.. سواريز ينتقل من برشلونة الى أرسنال

قام نادي آرسنال الإنجليزي بالاعلان عن صفقة ضم النجم الإسباني، دينيس سواريز، قادما من برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وذكر الموقع الرسمي لآرسنال أن سواريز سيعيد شراكته مع أوناي إيمري، مدرب الجانرز، بعدما عملا معا في إشبيلية سابقا، موضحا أن اللاعب سيرتدي الرقم 22.

وقال إيمري: "نحن سعداء جدا بانضمام سواريز لنا، أنا أعرفه جيدا، لقد عملت معه سابقا في إشبيلية، هو يجلب الجودة معه، ويعطينا خيارات عديدة في المراكز الهجومية، لذلك سيكون بإمكانه مساعدة الفريق".

ولدى سواريز خبرة سابقة، في كرة القدم الإنجليزية، إذ أمضى موسمين في ناشئي مانشستر سيتي.

ويحتل آرسنال المركز الرابع ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة.