الإسماعيلي يسعى لضم أيمن حفني من الزمالك

قام نادي الإسماعيلي بطلب التعاقد مع أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي قبل غلق الانتقالات الشتوية. وكان الإسماعيلي قد دخل في مفاوضات لاستعارة عمرو جمال وأحمد الشيخ لاعبي الأهلي، ولكن المفاوضات باءت بالفشل. وخرج أيمن حفني من حسابات الزمالك في الفترة الأخيرة، بناء على رؤية السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض. وتعاقد الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع الناميبي بينسون شيلونجو والتنزاني يحيى زايد والنيجيري أوداه مارشال ومحمود عبد العاطي "دونجا"و أحمد فتحي "كاستيلو" .

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