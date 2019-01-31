شكرا لقرائتكم إعارة ظهير أيسر الزمالك إلي سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، عن موافقة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق على إعارة أحمد أبو الفتوح الظهير الايسر للفريق إلى نادى سموحة، لمدة موسم ونصف بداية من انتقالات يناير الجارية.

وأوضح أمير مرتضى أن موافقة جروس على إعارة أحمد فتوح من أجل المشاركة في المباريات مع سموحة واكتساب مزيدا من الخبرات والاحتكاك من خلال مشاركته في المباريات .

وكشف أمير مرتضى أن عقد إعارة أبو الفتوح لصفوف سموحة يتضمن شرطين الأول عدم مشاركة اللاعب في أى مباريات أمام الزمالك والثانى يتيح للابيض عودته في أى فترة انتقالات مقابلة شتوية أو صيفية.

وكان "الخليج 365" قد نشر موافقة السويسرى جروس على إعارة فتوح لصفوف سموحة خلال الساعات الماضية وأعلن الزمالك بشكل رسمى عن الأمر.