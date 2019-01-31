لاعب وسط برشلونة يدعم صفوف أرسنال

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى أرسنال الإنجليزى رسمياً عن ضم دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة الأسبانى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف نادي أرسنال عبر موقعه الرسمى على الإنترنت، عن ضم دينيس سواريز بشكل رسمى من برشلونة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

ونشر الموقع الرسمى لنادى أرسنال، عدد من الصور للاعب الجانرز الجديد دينيس سواريز وهو يرتدى القميص رقم 22.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، ذكرت في وقت سابق نادي أرسنال سيحصل خدمات دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة على سبيل الإعارة مقابل مليوني و200 ألف جنيه استرليني مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الاسباني توصل لإتفاق مع برشلونة على تجديد عقده لمدة موسم أخر من أجل الموافقة على رحيله لصفوف أرسنال على سبيل الإعارة وبالتالي سيمتد عقد سواريز مع النادي الكتالوني حتى عام 2021 بدلاً من 2020.

وخاض دينيس سواريز 46 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وحصل مع الفريق الكتالوني على 5 بطولات.