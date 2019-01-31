شكرا لقرائتكم الكاف يحذر الزمالك من لقاء جورما هيا الكيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حذر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، الزمالك من مواجهة جورما هيا الكيني في الثالثة عصر الاحد المقبل بالعاصمة الكينية "نيروبي"، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية.

ذكر الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي، أن الزمالك الذي يقدم مستويات استثنائية في النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري حيث يعتلي الصدارة في الوقت الحالي، يعود للمشاركة فى دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية للمرة الاولى منذ عام 2015، ساعياً للوصول إلى مشهد الختام.

وأضاف أن الزمالك الذي أوقعته قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية مع جورما هيا الكيني ونصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي، يبدو مرشحاً بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي.

وتوج الزمالك بـ 9 ألقاب قارية بواقع 5 ألقاب لدوري ابطال افريقيا و3 لكأس السوبر ولقب وحيد لبطولة أبطال الكؤوس، فيما يعود أخر لقب قاري لنادي الزمالك إلى عام 2003 عندما تفوق على الوداد البيضاوي المغربي في بطولة كأس السوبر.