شكرا لقرائتكم توصية لـ"لاسارتي" بقيد وحيد وصالح في ملحق القائمة الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، بقيد الثنائي محمود وحيد وصالح جمعة فى المقعدين المتبقين فى القائمة الافريقية الحمراء. ويقوم مسئولو الأهلى بقيد الثنائي خلال الساعات القليلة القادمة، ويترشح على المقعدين 5 لاعبين هم عمرو جمال وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد ورامي ربيعة، وأكد عبد الحفيظ للاسارتي أن محمود وحيد يستحق القيد افريقيا لكى يتفرغ أيمن أشرف للعب فى مركز قلب الدفاع مطالباً الخواجه بمنحه فرصة اللعب خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى يعوض صالح جمعة إصابة الثنائي محمد محمود ووليد سليمان، بينما لازال لاسارتي متردداً فى هذا الملف حيث يفكر بجدية في قيد أحمد الشيخ الذى تألق بشكل لافت اثناء مشاركته قبل تعرضه للإصابة، وكذلك رامي ربيعة بعد إصابة سعد سمير.

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