نيمار يعود إلى فرنسا بـ"عكازين"

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جدة - عمرو شويل عاد لاعب منتخب البرازيل و فريق باريس سان جيرمان، الى فرنسا بعد إجراء فحوص طبية على إصابته في القدم ليعود على عكازين بعد الاصابة لاحقت به موخرا امام ستراسبورج فى الكاس. وكان نيمار قد تعرض لإصابة قوية فى مباراة الفريق بالكأس ضد ستراسبورج والتى فاز فيها الفريق الباريسي بنتيجة 2-0. و تأكد غيابه عن مباراتي فريقه أمام مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا المقررتين 12 فبراير و6 مارس المقبلين.

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