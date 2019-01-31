شكرا لقرائتكم قبل غلق باب القيد.. أيمن حفني يطرق أبواب الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وافق مسئولو الزمالك بشكل مبدئى على إعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق إلى الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الجارى، قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الشتوية مساء اليوم.

أوضح المصدر ذاته إن حفنى تلقى موافقة مبدئية من إدارة الزمالك حول الإعارة ولكن ينتظر مجلس إدارة الزمالك موافقة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول إمكانية إعارة اللاعب من عدمه لحسم الأمر بشكل نهائى.

كما أوضح نفس المصدر إن حفنى سيجتمع خلال الساعات الجارية مع مسئولى الزمالك لحسم إعارته للإسماعيلى فى ظل رغبته فى الخروج معارا للمشاركة بشكل أساسى.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية في الثانية عشر من منتصف الليل.