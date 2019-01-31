شكرا لقرائتكم عامر حسين ردا على رئيس الزمالك: صبرى لن يستمر طويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه يحترم البيان الرسمى الذى أصدره مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة مساء أمس، بعد التصريحات المستفزة التى تعرض لها من رئيس نادى الزمالك.

قال حسين لـ"الخليج 365" إن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة به من قبل مسئولين باتحاد الكرة وغيرهم، لمطالبته بعدم الرد على هذه التصريحات والدخول فى مهاترات، حفاظا على المصلحة العامة واستقرار وانتظام النشاط الرياضى فى مصر، فى ظل الصعوبات التى تواجه المسابقات.

أضاف أنه كان بصدد اتخاذ موقف قوى تجاه هذه التصريحات، لكنه يحترم مجلس إدارة اتحاد الكرة والبيان الصادر أمس والذى أكد دعم المجلس له تقديرا لدوره فى إدارة المسابقات، وهو ما جعله يلتزم بالسكوت المؤقت تجاه التصريحات الأخيرة، معلقا:" صبرى لن يستمر طويلا ".