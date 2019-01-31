شكرا لقرائتكم الكاف يساند الأهلى معنويا قبل موقعة سيمبا التنزانى .. أقرأ التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلط الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا الأهلى وسيمبا التنزانى المحدد لها بعد غد السبت بملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى ، أن الاهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا "8 مرات" يسعى لقطع خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة عندما يستضيف سيمبا التنزانى.

وأضاف موقع الكاف : "الأهلى تعافى من سلسلة نتائج سيئة أتبعت خسارته لنهائى النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا ضد الترجى التونسى، فى الوقت الذى يعانى فيه من الإصابات العديدة التى ضربت القوام الأساسى للفريق، حيث سيفتقد الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزاني لـ 9 لاعبين بسبب الإصابة، وهم حسام عاشور، أحمد فتحى، وليد سليمان، بالإضافة للمدافع محمد نجيب والمهاجمين مروان محسن ووليد أزارو، بجانب الوافدين الجدد رمضان صبحى، ياسر إبراهيم وحمدى فتحى".

وتابع موقع الاتحاد الأفريقى : "الخبر السعيد الذى تلقاه لاسارتي المدير الفنى للنادى الأهلى وسط تلك الموجة من الإصابات هو عودة ثنائى الهجوم المكون من الشاب صلاح محسن والنيجيرى جونيور أجايى".

جدير بالذكر أن الأهلى بدء مشواره فى دور المجموعات بالفوز على فيتا كلوب الكونغولى ثم التعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى، فيما تفوق سيمبا التنزانى فى بداية مشواره على شبيبة الساورة الجزائرى قبل أن يخسر ضد فيتا كلوب الكونغولى.