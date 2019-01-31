المقاصة يتعاقد مع لاعب الريان القطري السابق

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جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادي المقاصة مع زياد علي صابر لاعب الريان القطري السابق لمدة ٤ مواسم ونصف. زياد صابر يبلغ من العمر 20 عاماً ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر والوسط المدافع. ووقع لاعب الريان السابق علي عقود انتقاله للمقاصة في حضور اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي ومحمد فرحان وكيل أعمال اللاعب. كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة لتدعيم منتخب الفراعنة الأوليمبي.

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