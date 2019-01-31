شكرا لقرائتكم علي عباس: خطاب الاتحاد الأول سبب المشكلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح علي عباس، القانوني المختص في شؤون كرة القدم، أنه لا يمكن لنادي أحد الاحتجاج على قرار لجنة المسابقات بعد المشكلة الأخيرة التي أدت لاستقالة رئيس اللجنة، مؤكدا أن القرار الساري يعتبر صحيحا.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: لا إشكالية في تاريخ صدور القرار وتاريخ تعيين رئيس لجنة المسابقات، ولا يمكن الاحتجاج من أجل إعادة مباراة النصر وأحد، لأن القرار الساري صحيح وسليم، والمشكلة في القرار الأول الذي تم اتخاذه بتاريخ 24 يناير.

وأضاف: الخطاب الثاني يؤكد أن القرار الأول كان ليس سليما، وواضح أن رئيس اللجنة لم يكن حاضرا وأيضا نائبه، القرار الأول يطرح مشكلة كبيرة.

وواصل: لا أجد إساءة تعرض لها عادل البطي الذي قدم استقالته من رئاسة اللجنة، الصيغة التي أمامي هي قرار وليس إبلاغ، بأن هناك مطلب قدم من النصر لتغيير مكان المباراة، والقرار واضح أنه أراد احتواء مشكلة وخطأ كبير في القرار الأول، وما حدث يطرح أسئلة عديدة حول مستوى الحوكمة داخل الاتحاد، لأن لوائح الاتحاد تنقصها لوائح داخلية تسير عمل اللجنة، ولابد من تواجد آلية لتبادل الأراء والتقارير عبر وسائل أخرى.