شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يتغلب الأهلى على النقص الدفاعى أمام سيمبا التنزانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، أزمة كبيرة على مستوى خط الدفاع قبل مواجهة سيمبا التنزانى، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب، فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من يغيب فى دفاع الأهلى عن مواجهة سيمبا التنزانى؟

يعانى الأهلى فى مواجهة سيمبا التنزاني غياب العديد من ركائز خط الدفاع بداعى الإصابة، وعلى رأسهم محمد نجيب وياسر إبراهيم، وأخيراً سعد سمير الذى تعرض لإصابة قوية فى الكاحل ستحول بنسبة كبيرة دون مشاركته فى اللقاء المرتقب.

وماذا عن موقف رامى ربيعة؟

قيد مسئولو الأهلى رامى ربيعة فى القائمة المحلية، إلا أن اللاعب دخل بقوة دائرة المرشحين للقيد بالقائمة الأفريقية عقب إصابة سعد سمير، بعدما كان خارج الحسابات بشكل تام، لاستقرار لاسارتى ومعاونيه على قيد صالح جمعة ومحمود وحيد أفريقياً، إلا أن الإصابات التى ضربت خط الدفاع مؤخراً أجبرت لاسارتى على التفكير فى قيد ربيعة.

ما هى حلول الأهلى لعلاج أزمة الدفاع حال عدم قيد رامى ربيعة؟

يدرس لاسارتى إعادة محمد هانى للعب فى مركز قلب الدفاع خلال مواجهة سيمبا التنزانى بجوار أيمن أشرف لعلاج النقص العددى فى مركز قلب الدفاع، على أن يلعب كريم نيدفيد فى الجبهة اليمنى ويعود حسام عاشور لمجاورة عمرو السولية فى وسط الملعب.