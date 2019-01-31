شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تدريبات سيمبا التنزانى فى جيمانزيوم فندق الإقامة استعدادا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الكرة بنادى سيمبا التنزانى تدريبات خاصة فى الجيمانزيوم الخاص بفندق إقامته بالإسكندرية، استعدادا للقاء الأهلى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها التاسعة مساء بعد غد، السبت، باستاد برج العرب.

وكان باتريك أوسيم، المدير الفنى لفريق سيمبا التنزانى، قد تحدث عن مواجهة الأهلى فى تصريحات تليفزيونية أنه يعترف باستحالة الفوز على الأحمر فى ملعبه، ملمحًا إلى وجود مجاملات من التحكيم لصالح عملاق أفريقيا، قائلا، "التحكيم الأفريقى فى صف الأندية المصرية بشكل عام، وأى فريق زائر يبدأ المباراة وهو خاسر بهدف، لأن الحكم سيمنح صاحب الملعب ركلة جزاء أو يتغاضى عن تسلل محقق أو يطرد أى لاعب من المنافس."

وأضاف أوسيم أن فريقه يفتقر الخبرة خاصة أنه لم يشارك فى مجموعات دورى الأبطال منذ 15 عامًا، وأكد أن الأهلى هو أقوى فريق فى أفريقيا بالعقد الأخير، على الرغم من خسارة النهائى فى آخر نسختين.



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