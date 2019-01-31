شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: أحترم بيان اتحاد الكرة.. وملتزم بـ"السكوت المؤقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، احترامه للبيان الرسمى الذى أصدره مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبو ريدة مساء أمس، بعد التصريحات المستفزة التى تعرض لها من مسئولى بعض الأندية.

وقال حسين لـ"الخليج 365"، إن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة به من قبل مسئولين باتحاد الكرة وغيرهم، لمطالبته بعدم الرد على هذه التصريحات والدخول فى مهاترات، حفاظاً على المصلحة العامة واستقرار وانتظام النشاط الرياضى فى مصر، فى ظل الصعوبات التى تواجه المسابقات.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه كان بصدد اتخاذ موقف قوى تجاه هذه التصريحات، لكنه يحترم مجلس إدارة اتحاد الكرة والبيان الصادر أمس والذى أكد دعم المجلس له تقديرا لدوره فى إدارة المسابقات، وهو ما جعله يلتزم بالسكوت المؤقت تجاه التصريحات الأخيرة.