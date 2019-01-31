سيد عبد الحفيظ يوصى لاسارتى بقيد وحيد وصالح جمعة بقائمة الأهلى الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، بقيد الثنائى محمود وحيد وصالح جمعة فى المقعدين المتبقين فى القائمة الأفريقية الحمراء. ويقوم مسئولو الأهلى بقيد الثنائى خلال الساعات القليلة المقبلة، ويترشح على المقعدين 5 لاعبين هم عمرو جمال وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد ورامى ربيعة. وأكد عبد الحفيظ للاسارتى أن محمود وحيد يستحق القيد أفريقيا لكى يتفرغ أيمن أشرف للعب فى مركز قلب الدفاع، مطالباً الخواجه بمنحه فرصة اللعب خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى يعوض صالح جمعة إصابة الثنائى محمد محمود ووليد سليمان، بينما لا يزال لاسارتى متردداً فى هذا الملف، ويفكر بجدية فى قيد أحمد الشيخ الذى تألق بشكل لافت أثناء مشاركته قبل تعرضه للإصابة، وكذلك رامى ربيعة بعد إصابة سعد سمير.

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