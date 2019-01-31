ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول وخسارة السيتي.. وقائمة الهدافين عقب تألق أوباميانج وصيام صلاح (فيديو)

كتب: ضياء السقا

فشل ليفربول، الذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح، في استغلال خسارة منافسه مانشستر سيتي، ليكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1 مع ليستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف ليفربول ساديو ماني، فيما تعادل هاري ماجواير لليستر.

ولم يسجل صلاح أمام ليستر، بسبب الرقابة القوية التي فرضت عليه طوال أحداث المباراة.

شاهد الأهداف

وكان نيوكاسل يونايتد قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لهدف، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة ذاتها.

وسجل هدفي نيوكاسل، روندون ومات ريتشي، فيما أحرز هدف السيتي الوحيد سيرجيو أجويرو.

وبذلك واصل ليفربول تصدره للدوري بـ61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وجاء توتنهام ثالثا بـ54، وأرسنال رابعا بـ47 نقطة، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.

جدول الدوري كاملا



قائمة الهدافين

وعلى صعيد هدافي البريميرليج، سجل أوباميانج هدفا في فوز فريقه أرسنال على كارديف بهدفين لهدف، ورفع رصيده لـ15 هدفا، محتلا المركز الثاني، خلف المتصدر محمد صلاح نجم ليفربول، والذي يمتلك 16 هدفا، وفي المركز الثالث هاري كين قائد توتنهام، بـ14، وأجويرو رابعا بـ11.

ترتيب الهدافين حتى الآن