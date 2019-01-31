المقاصة يتعاقد مع لاعب الريان القطرى السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى المقاصة مع زياد على صابر لاعب الريان القطرى السابق لمدة 4 مواسم ونصف. زياد صابر يبلغ من العمر 20 عاماً ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والأيسر والوسط المدافع. ووقع لاعب الريان السابق علي عقود انتقاله للمقاصة فى حضور اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي ومحمد فرحان وكيل أعمال اللاعب. كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أبدى اهتمامه بضم اللاعب خلال الفترة الأخيرة لتدعيم منتخب الفراعنة الأوليمبي.

أحدث صفقات المقاصة

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