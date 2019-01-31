شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوافق مبدئياً على إعارة أيمن حفنى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مسئولو الزمالك، بشكل مبدئى، على إعارة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق إلى الإسماعيلى حتى نهاية الموسم الجارى، قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الشتوية مساء اليوم.

أوضح المصدر ذاته أن حفنى تلقى موافقة مبدئية من إدارة الزمالك حول الإعارة، ولكن ينتظر مجلس إدارة الزمالك موافقة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حول إمكانية إعارة اللاعب من عدمه لحسم الأمر بشكل نهائى.

وأشار نفس المصدر إلى أن أيمن حفنى سيجتمع خلال الساعات الجارية مع مسئولى الزمالك لحسم إعارته للإسماعيلى، فى ظل رغبته فى الخروج معارا للمشاركة بشكل أساسى.