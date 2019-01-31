صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

كتب: ضياء السقا

تعرض سعد سمير مدافع الأهلي، للإصابة في كاحل القدم، خلال مران الفريق، مما أربك حسابات مارتن لاسارتي، المدير الفني، بسبب النقص العددي في صفوف المدافعين، قبل أيام من مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن سعد يخضع للفحص الطبي، الجمعة، حيث يترقب الجهازان الطبي والفني تحسن حالة اللاعب خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من التواجد في الحسابات الفنية لمباراة سيمبا.

وفي سياق متصل، خضع السداسي مروان محسن وإسلام محارب وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وعلي لطفي، الخميس، لتدريبات تأهيلية على ملعب التتش، ضمن برنامجهم العلاجي والتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى مروان وحمدي فتحي ومحارب، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.

وقام رمضان صبحي وعلى لطفي وياسر إبراهيم، بأداء جلسة في «الجيم» والجري حول الملعب، ثم استكملوا مرانهم التأهيلي.

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة ضربت نجومه، خلال الفترة الأخيرة، وخاصة على مستوى الدفاع، بعد إصابة ياسر إبراهيم وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني مساء السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.