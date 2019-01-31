مصدر: حفني يبحث عن مصيره مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قرر أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء اليوم الخميس، من أجل بحث إمكانية خروجه على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الجارية.

مصدر بنادي الزمالك -رفض الكشف عن اسمه- أكد في تصريحات لمصراوي، أن حفني يسعى للخروج على سبيل الإعارة في ظل غيابه من حسابات المدرب السويسري كريستيان جروس.

وشهدت الساعات الماضية تلقي صاحب الـ33 عامًا عدة عروض عربية، للانتقال إلى أحدهم في ظل عدم مشاركته مع الأبيض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن في وقت سابق عن رفضه فكرة رحيل اللاعب خاصة أنه من العناصر أصحاب الخبرة بالنادي.

وفي سياق آخر، كشف المصدر أن الظهير الأيسر للفريق أحمد أبو الفتوح، تلقى عدة عروض محلية للانتقال إلى أحدهم على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وتلقى أبو الفتوح عروضًا من أندية الإنتاج الحربي وسموحة وإنبي، إلا أن إدارة الزمالك لم تحسم مصير رحيل اللاعب في الفترة الحالية.

ويعاني أبو الفتوح من قلة المشاركة في ظل مشاركة عبد الله جمعة باستمرار بجانب تواجد بهاء مجدي والذي انتقل للقلعة البيضاء في الصيف الماضي قادمًا من فريق الإسماعيلي.