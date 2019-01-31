التوأم إلى أين؟ .. طوق نجاة خلف الأبواب "المغلقة" فى الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

يخيم الغموض حول مستقبل التوأم حسام وإبراهيم حسن عقب إقالتهما من نادي بيراميدز الأسبوع الماضى فى فترة لم تمتد لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقررت إدارة بيراميدز توجيه الشكر للتوأم عقب التعادل مع الزمالك 3-3 ليرحلا مع الجهاز الفني بالكامل بعد قيادة الفريق الذى يملكه تركي آل الشيخ فى 11 مباراة فقط.

ويأمل التوأم استمرار مسلسل "هوس" تغيير المدربين للحصول على فرصة أخرى بعيداً عن الأبواب المغلقة فأين تكون هذه الفرصة؟

أندية القمة

من المؤكد أن فرصة عودة التوأم للزمالك شبه معدومة فى ظل الأداء الرائع الذى يقدمه السويسري كريستيان جروس ولو حتي رحل الأخير لأي سبب فإن الفرصة مستحيلة حرفياً مع إدارة الزمالك الحالية للخلافات والتراشق بين إبراهيم حسن ورئيس الأبيض والتى وصلت إلى التهديد بالاعتداء.

ولا يختلف وضع الأهلي مع التوأم عن الزمالك حيث إن تدريب ثنائى الأحمر السابق للفريق الذى ينافس على بطولة الدوري يدخل ضمن نطاق المستحيل فى وجود الإدارة الحالية وتاريخ الاختلافات الذى يجمع الطرفين والذى يمتد لعشرين عاماً تقريباً.

أندية الوسط

سبق لحسام حسن تدريب الإسماعيلي صاحب المركز الـ11 فى الترتيب الحالي وتعرض للإقالة عقب شهر ونصف الشهر فقط شهدت توديع بطولة الكأس على يد المقاولون العرب فى تجربة شهدت اعتراض أنصار الفريق الأصفر على الأداء وخيارات الجهاز الفني.

أما المقاصة صاحب المركز الرابع حالياً فهو شاهد على أسوأ فترات التوأم التدريبية حيث تولي العميد تدريب الفريق فى الـ27 من فبراير 2013 فى الدورى الذى ألغى فيما بعد وفشل فى تحقيق أى فوز لمدة 10 أشهر على التوالي.

وتبدو فرصة التوأم صعبة فى الانتقال إلى المقاولون والإنتاج الحربي لتقديم الثنائى عماد النحاس ومختار مختار على الترتيب أداءً جيداً فيما يحول تفضيل إدارات أندية المؤسسات العسكرية ونادي الجونة إلى عدم التغيير حالياً ونفس الأمر لوادي دجلة الذى أعلن عن استمرار مدربه اليوناني تاكيس جونياس على رأس الإدارة الفنية.

الفرصة

الفرصة الأكبر للعميد ستكون بتروجت الذى يصارع من أجل البقاء ويملك لاعبين من المستوي الذى يستطيع حسام حسن التعامل معه، ويأتي خلف بتروجت الاتحاد السكندري الذى يعاني فى الدوري وضمن الفرق المهددة بالهبوط والذى قاده العميد فى 2014 وقدم معه نتائج ممتازة قبل أن يرحل لأسباب إدارية ثم سموحة أخيراً ويبدو أبعد الخيارات نظريا لتعاقده منتصف الشهر الحالي مع عادل عبدالرحمن.