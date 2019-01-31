المؤرخ الرياضي عادل سعد يحتفل بتوقيع كتابه "كرة بيديا"

كتب - وليد خليل:

يحتفل اليوم الخميس المؤرخ الرياضي د.عادل سعد بتوقيع كتابه الثاني "كرة بيديا" وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويبدأ حفل التوقيع في تمام الرابعة عصرًا وحتي السادسة مساء، في حضور نخبة من نجوم الإعلام الرياضي ونجوم كرة القدم.

ويتناول كتاب "كرة بيديا" مجموعة من خبايا وقصص أبرز نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها.

يذكر ان الكتاب الاول لعادل سعد بعنوان "الوجه الاخر لكرة القدم" قد لاقي نجاحا كبيرا منذ اصداره العام الماضي.