اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

الزمالك والإسماعيلي كتبت- نورهان فضل: أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين عن موعد لقاء الزمالك والإسماعيلي ضمن المباريات المؤجلة من الدور الأول من بطولة ضمن المباريات المؤجلة من الدور الأول من بطولة الدوري المصري وحددت لجنة المسابقات، 3 إبريل المقبل، كموعد للقاء، كما يلتقي الزمالك مع الأهلي في لقائهم المؤجل من الدور الأول، 30 مارس المقبل.

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