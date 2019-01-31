رياضة | باريس سان جيرمان يسعى لحسم التعاقد مع نجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يسعى لحسم التعاقد مع نجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت اقرير صحفية برازيلية، أن نادي باريس سان ديرمان الفرنسي يسعى لتدعيم خط هجومه، بالتعاقد مع الجناح الدولي البرايلي ويليان، من فريق تشيلسي الإنجليزي.بحسب ما ذكرته صحيفة "UOL" البرازيلية، فإن ويليان يقيم في مدينة باريس من ليلة الأمس، في انتظار الإتفاق بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس قدمت عرض مالي أولي وصل إلى 30 مليون يورو لـ تشيلسي من أجل ويليان، وفي إنتظار الرد من البلوز.
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