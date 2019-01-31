رياضة | يوفنتوس يستهدف تدعيم خط دفاعه بهذين النجمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف تدعيم خط دفاعه بهذين النجمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع نجم مميز في الخط الخلفي، في ظل تقدم سن الثنائي جيورجيو كيليني، وأندريا بارزالي، ورحيل مهدي بنعطية.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن البيانكونيري يستهدف عدد من الأسماء لتدعيم دفاعاته، في مقدمتها الثنائي ستيفان سافيتش، وماتياس دي ليخت، من أجل التعاقد مع أحدهم ببداية الموسم المقبل.

وكشف الموقع الإيطالي أن ممثل من اليوفي قد التقى مع ديسبارتيكي بيرتا أحد مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد، للحديث بشأن إمكانية الحصول على خدمات سافيتش.