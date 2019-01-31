رياضة | الجزيرة المطروحي يتعاقد مع 8 لاعبين في الانتقالات الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزيرة المطروحي يتعاقد مع 8 لاعبين في الانتقالات الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الجزيرة بقياده حمدي حفيظ في إبرام 8 صفقات جديده لتعويض رحيل بعض اللاعبين الاساسيين خلال فترة الميركاتو الشتوي بدوري القسم الثاني.

وتعاقد النادي المطروحي مع أشرف محمد سيد ومصطفي كشري من أف سي مصر إعارة لمده ستة أشهر، وكذلك تم إستعاره علي الفرارجي من أسوان، لنهاية الموسم، والتعاقد مع محمد نور من اتحاد نبروه ومحمد بدر من السويس مع خميس حسني بيسو من الرجاء وعلي أبو طالب أوسكار لاعب فاركو وكلاهما علي سبيل الإعارة واخيرًا ضم مدافع بني سويف محمد عوض الله بنهاية الموسم أيضاً.

ورحل عن صفوف الجزيرة مؤخراً الحارس محمد البشبيشي لنادي غزل المحلة، رياض حسين و أحمد حمزه فله إلى نادي الاوليمبي والهدّاف أحمد هريسة انتقل إلى المنصوره، وعلي الجنايني للشرقيه وإسلام قوره لدكرنس ومحمد حمدي لمياه البحيرة.

وتشمل قائم الجزيرة من اللاعبين القدامى كلاً من أحمد خير ومحمد جمعه ومحمد جمال وأحمد رفعت "ريفو" وعبد الرحمن شحاته وحسام خليل وكالوشا وربيع يسري وجبريل لوال.

ويقود الفريق جهاز فني جديد بقيادة ادهم السلحدار مديرا فنيا ويعاونه ابراهيم صلاح مشرف عاما للكره، وعليوة ذاكي مديرا للكره، ومصطفى بديوي مدربا عاما ،وحاتم هاشم مدربا لحراس المرمى، و محمود رأفت مدير اداري، وأمير موفق طبيب، ومحمد شريف أخصائي.

يذكر أن الجزيره يحتل المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطه، وعقب مرور 16 جولة، ويستعد بقياده جهازه الجديد لمباراه الديربي مع شقيقه نادي الحمام يوم الخميس المقبل 7 فبراير في اطار مباريات الجوله السابعه عشر للمجموعه الثالثه لدوري القسم الثاني.