رياضة | أول تعليق من سعد سمير على إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سعد سمير على إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سعد سمير نجم النادي الأهلي، على الإصابة التي تعرض لها خلال مران اليوم، قبل موقعة سيمبا المرتقبة، في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

ونشر "سمير" عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" صورة له بعد الإصابة، اليوم، معلقًا عليها:"الحمدلله".

وتعرض سعد الدين سمير للإصابة بالتواء في الكاحل خلال تدريبات النادي الأهلي، اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي قبل مران الغد، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها استعدادًا لمواجهة سيبما التنزاني.

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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 39 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولن العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 27 نقطة

7- المصري البورسعيدي 25 نقطة

8- طلائع الجيش 24 نقطة

9- سموحة 24 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 20 نقطة

16- وادي دجلة 20 نقطة

17- الاتحاد السكندري 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة