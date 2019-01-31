رياضة | باريس جيرمان يكشف مفاوضاته مع "لوسيانو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس جيرمان يكشف مفاوضاته مع "لوسيانو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضاته مع نادي دي سي يونايتد الأمريكي للحصول على خدمات صانع ألعابه الأرجنتيني لوسيانو أكوستا قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية في فرنسا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن النادي الفرنسي الذي يعد أحد أغنى أندية كرة القدم في العالم، طلب أكوستا رسميا خلال الساعات الأخيرة، مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللاعب ذو الـ23 عاما غادر معسكر فريقه مساء أمس الأربعاء، متوجها إلى أوروبا، تحسبا لإنهاء كافة التفاصيل والخضوع لكشف طبي قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت الصحيفة الشهيرة أن باريس سان جيرمان ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع أكوستا، فهناك أيضا مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب فريق إنجليزي آخر لم تسمه الصحيفة.

وأوضحت أن هناك الكثير من العروض لضم اللاعب كان أبرزها في الأيام الأخيرة عرض من نادي الهلال السعودي بقيمة 7.5 مليون دولار إلا أنه تم رفض العرض، فاتجه النادي السعودي للتعاقد مع الإيطالي جيوفينكو لاعب نادي تورنتو إف سي.

ويشكل أكوستا ثنائيا هجوميا قويا مع النجم الإنجليزي واين روني في دي سي يونايتد، وتمكن الموسم الماضي من صناعة 17 هدفا بتمريراته الحاسمة.

وينتهي عقد أكوستا مع دي سي يونايتد بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن المتبقي من عقده مع النادي الأمريكي أقل من 6 أشهر، وبالتالي يمكن اعتبار صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان صفقة مربحة للنادي، الذي يتحمل أيضا راتب اللاعب البالغ 652 ألف دولار.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لوسيانو أكوستا بدأ منذ عدة أسابيع إلى أن المفاوضات تكثفت خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان دي سي يونايتد قد حصل على خدمات أكوستا من بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة قبل أن يتمم انتقاله إلى صفوفه بشكل نهائي مقابل 1.5 مليون دولار في 2016.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أعلن تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب زينيت الروسي سابقا، بينما تأتي مفاوضاته لضم أكوستا لتعويض غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض للإصابة وسيغيب لمدة 10 أسابيع.