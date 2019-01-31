رياضة | مباريات نارية تنتظر تشيلسي في فبراير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات نارية تنتظر تشيلسي في فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي مباريات البلوز في فبراير على النحو التالي :
*تشيلسي x هدرسفيلد تاون :
يوم السبت 2 من فبراير ، في الساعة 5.00 مساءًا، على ملعب ستامفورد بريدج، ببطولة الدوري الإنجليزي.
*مانشستر سيتي x تشيلسي :
يوم الأحد 10 من فبراير، في الساعة 6.00 مساءًا، على ملعب الاتحاد، ببطولة الدوري الإنجليزي.
*مالمو x تشيلسي :
يوم الخميس 14 من فبراير، في الساعة 10.00 مساءًا، على ملعب مالمو الجديد، ببطولة الدوري الأوروبي.
*تشيلسي x مانشستر يونايتد :
يوم 16 من فبراير، في الساعة 5.00 مساءًا، على ملعب ستامفورد بريدج، في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.
*تشيلسي x مالمو :
يوم 21 من فبراير، على ملعب ستامفورد بريدج، في الساعة 10.00 مساءًا، ببطولة الدوري الأوروبي.
*تشيلسي x برايتون :
مباراة مؤجلة، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا.
*تشيلسي x مانشستر سيتي :
يوم 24 من فبراير، على ملعب ستامفورد بريدج، في الساعة، 6.30 مساءًا، على ملعب ويمبلي، في بطولة كابيتال وان.
*تشيلسي x توتنهام :
يوم 27 من فبراير، على ملعب ستامفورد بريدج، في بطولة الدوري الإنجليزي، في الساعة 10.00 مساءًا.
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