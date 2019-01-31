رياضة | مباريات نارية تنتظر تشيلسي في فبراير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات نارية تنتظر تشيلسي في فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، لخوض العديد ن المباريات الهامة، ببطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس الإتحاد وكاببيتال وان.

وتأتي مباريات البلوز في فبراير على النحو التالي :

*تشيلسي x هدرسفيلد تاون :

يوم السبت 2 من فبراير ، في الساعة 5.00 مساءًا، على ملعب ستامفورد بريدج، ببطولة الدوري الإنجليزي.

*مانشستر سيتي x تشيلسي :

يوم الأحد 10 من فبراير، في الساعة 6.00 مساءًا، على ملعب الاتحاد، ببطولة الدوري الإنجليزي.

*مالمو x تشيلسي :

يوم الخميس 14 من فبراير، في الساعة 10.00 مساءًا، على ملعب مالمو الجديد، ببطولة الدوري الأوروبي.

*تشيلسي x مانشستر يونايتد :

يوم 16 من فبراير، في الساعة 5.00 مساءًا، على ملعب ستامفورد بريدج، في بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

*تشيلسي x مالمو :

يوم 21 من فبراير، على ملعب ستامفورد بريدج، في الساعة 10.00 مساءًا، ببطولة الدوري الأوروبي.

*تشيلسي x برايتون :

مباراة مؤجلة، وسيتم تحديد موعدها لاحقًا.

*تشيلسي x مانشستر سيتي :

يوم 24 من فبراير، على ملعب ستامفورد بريدج، في الساعة، 6.30 مساءًا، على ملعب ويمبلي، في بطولة كابيتال وان.

*تشيلسي x توتنهام :

يوم 27 من فبراير، على ملعب ستامفورد بريدج، في بطولة الدوري الإنجليزي، في الساعة 10.00 مساءًا.