انت الان تتابع تفاصيل خبر إنجاز "العنابي" الآسيوي يؤجل استئناف الدوري القطري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 02:40 مساءً - أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسمياً تأجيل استئناف منافسات الدوري المحلي إلى السابع من فبراير المقبل؛ وذلك بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية، المقامة حالياً بالإمارات.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أنه "بعد تأهل منتخبنا الوطني الأول إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2019، تقرر تعديل جدول مباريات الدوري، لإعطاء فرصة للاعبين للراحة والاستشفاء، بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مباريات البطولة".

ويلتقي المنتخب القطري نظيره الياباني، الجمعة، في المباراة النهائية للنسخة الآسيوية الـ17، حيث يتطلع رفاق القائد حسن الهيدوس إلى التتويج بالكأس للمرة الأولى بتاريخهم، في حين يُطارد "الساموراي" اللقب القاري للمرة الخامسة.

وكان من المقرر استئناف منافسات الدوري في الثالث من فبراير المقبل، لكن بعد بلوغ المنتخب القطري النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه، قرر الاتحاد تأجيل العودة.

وتوقفت منافسات "دوري نجوم QNB" بعد المرحلة الخامسة عشرة، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب للاستعداد لكأس آسيا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب قطر حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وتخطّى "العنابي" في الأدوار الإقصائية عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه.