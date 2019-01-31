شكرا لقرائتكم خبر عن هل نشاهد 3 مباريات كلاسيكو في 25 يوم؟ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - سيكون عشاق كرة القدم علي موعد مع 3 مواجهات كلاسيكو محتملة بين برشلونة وريال مدريد خلال 25 يوم فقط.

ويلتقي الفريقان في الدور الثاني في بطولة الليغا يوم 2 مارس المقبل، في الجولة 26.

ومن الممكن أن يتواجه برشلونة وريال مدريد في الدور نصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتأهل برشلونة إلي السيمي فاينال بعد تجاوز عقبة إشبيلية في دور الثمانية، بعد ان حقق الفوز الكبير في مباراة الإياب، بعد تحقيقه ريمونتادا أمس الأربعاء علي ملعب الكامب نو بنتيجة 6-1، وكان خسر الذهاب بنتيجة 2-0.

ويلعب ريال مدريد خارج قواعده مع جيرونا اليوم الخميس، في إياب دور الـ 8، بعد أن فاز علي ملعبه الخميس الماضي برباعية مقابل هدفين.

ومن المتأهلين إلي نصف النهائي بجوار برشلونة، فريقي فالنسيا وريال بيتيس، وسيتحدد المقعد الرابع من خلال مواجهة الليلة بين الميرنجي وجيرونا.

وإذا تأهل ريال مدريد بجوار الثلاثي المذكور أسمه، فمن المتوقع أن القرعة غدًا الجمعة تعلن عن مواجهة بين الغريمين البارسا والملكي.

وستكون مواجهة الذهاب أحد أيام 6 أو 7 فبراير، بينما مواجهة لقاء الإياب أحد أيام 27 أو 28 من نفس الشهر.