إصابة سعد سمير وفحص طبي الجمعة لتحديد موقفه أمام سيمبا

تلقى سعد سمير مدافع الأهلي، إصابة في كاحل القدم، حيث من المقرر أن يخضع للفحص الطبي غدًا الجمعة لحسم موقفه من مباراة سميبا التنزاني.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن الجهاز الفني والطبي يترقب تحسن اللاعب خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من التواجد في مباراة بطل تنزانيا المقبلة.

وتعرض الأهلي خلال الفترة الأخيرة لسلسة من الإصابات كان آخرها مدافع الفريق ياسر إبراهيم والذي أصيب خلال مباراة وادي دجلة الأخيرة بالدوري.

وكان سعد سمير غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يعود أمام وادي دجلة في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي ضمن الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، في المقابل يأتي فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا في الترتيب الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط يليله شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطة.