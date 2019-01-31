الكاف: الأهلى يبحث عن انتصار جديد ضد سيمبا رغم لعنة الإصابات

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين فريقى الأهلى وسيمبا التنزانى، المحدد لها بعد غد السبت على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، أن الأهلى، صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا “8 مرات”، يسعى لقطع خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائى من منافسات البطولة عندما يستضيف سيمبا التنزانى.

وأضاف “الأهلى تعافى من سلسلة نتائج سيئة أتبعت خسارته لنهائي النسخة الماضية من مسابقة دورى أبطال أفريقيا ضد الترجى التونسى، فى الوقت الذى يعانى فيه من الإصابات العديدة التى ضربت القوام الأساسى للفريق، حيث سيفتقد الفريق الأحمر أمام سيمبا التنزانى لـ9 لاعبين بسبب الإصابة، وهم حسام عاشور، أحمد فتحى، وليد سليمان، بالإضافة للمدافع محمد نجيب والمهاجمين مروان محسن ووليد أزارو، بجانب الوافدين الجدد رمضان صبحى، ياسر إبراهيم وحمدى فتحى”.

وتابع: “الخبر السعيد الذى تلقاه لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي وسط تلك الموجة من الإصابات هو عودة ثنائي الهجوم المكون من الشاب صلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي”.

جدير بالذكر أن الاهلي بدء مشواره فى دور المجموعات بالفوز على فيتا كلوب الكونغولى ثم التعادل مع شبيبة الساورة الجزائرى، فيما تفوق سيمبا التنزانى فى بداية مشواره على شبيبة الساورة الجزائرى قبل أن يخسر ضد فيتا كلوب الكونغولى.

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