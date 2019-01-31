شكرا لقرائتكم هل يرحل أيمن حفنى عن الزمالك قبل غلق القيد ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد ملف رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك عن القلعة البيضاء للنور مرة أخرى قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية .

وشهدت الفترة الماضية رفض مسئولو الزمالك رحيل أيمن حفنى رغم تلقيه عدة عروض خارجية وعدم مشاركته فى المباريات بانتظام بناءا على وجه نظر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى .

وخلال الساعات الماضية تلقى أيمن حفنى عدة عروض محلية وعربية، للرحيل عن الزمالك فى ظل عدم مشاركته طوال الفترة الماضية ويبحث اللاعب الملقب بـ"الحاوى" عن عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء خلال ساعات لحسم مصيره وتحديد إمكانية رحيله قبل غلق باب القيد ولو على سبيل الإعارة.

ويرى أيمن حفنى أن مشاركته فى الزمالك خلال الموسم الحالى أصبحت صعبة للغاية لقناعة السويسرى جروس بالعناصر الأساسية فى التشكيل خلال الوقت الحالى بخلاف تقديم كافة اللاعبين مستويات رائعة لذا يفضل خوض تجربة أخرى ليتمكن من المشاركة فى الفترة المقبلة .