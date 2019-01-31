شكرا لقرائتكم فتوح يخرج من حسابات جروس .. ويوافق على اعارته لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استبعد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض من رحلة السفر إلى كينيا المقرر لها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى.

تواجد أحمد فتوح منذ قليل فى مقر نادى الزمالك، من أجل خوض التدريبات مع بعض المستبعدين من رحلة كينيا حيث وافق المدير الفنى السويسرى على إعارته لسموحة فى فترة الانتقالات الشتوية التى ستنتهى اليوم ولكن حتى الآن لم يحصل اللاعب على موافقة إدارة قلعة ميت عقبة من أجل الانتقالات إلى النادى السكندرى.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الزمالك، مدى إمكانية الموافقة على إعارة فتوح خلال الساعات الجارية لسموحة من عدمه، بعد إبداء اللاعب رغبة فى الرحيل من أجل المشاركة بشكل أساسى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على عبد الله جمعة وبهاء مجدى فى تلك الجبهة.