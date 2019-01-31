شكرا لقرائتكم الأهلى يخصم 60 ألف جنيه من حسام عاشور و30 ألفا للشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، خصم 60 ألف جنيه من مستحقات حسام عاشور قائد الفريق، كما قرر تغريم محمد الشناوى حارس المرمى 30 الفاً.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى، فإن سيد عبد الحفيظ أبلغ الثنائي بالعقوبة والتى جاءت بسبب تعدي حسام عاشور على حكم مواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية، فى الوقت الذى تم مضاعفة العقوبة نظراً لكون حسام عاشور هو قائد الفريق الأحمر.

بينما قرر سيد عبد الحفيظ تغريم محمد الشناوى، بعد مشادته الحامية مع إبراهيم نور الدين فى مواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يتم خصم قيمة الجزاءات من مستحقات الثنائي فى شهر يناير الجاري.