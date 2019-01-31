شكرا لقرائتكم أمير مرتضى متهكماً: جوارديولا يريد إن يعرف لماذا لا يدير البنا مباريات ليفربول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك، "ستورى" عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "انستجرام"، متهكماً من مطالبات إدارة محمود البنا لمباريات الزمالك "تحكيمياً".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قد تسائل عن سبب عدم إدارة البنا لمباريات الزمالك وأدار الحكم مؤخرا مباراة الفريق الأبيض أمام المقاصة فى الجولة العشرين بالدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، ليخرج أمير مرتضى عقب المباراة قائلا:"لو يريد سيد عبد الحفيظ أن يحكم لنا مباريات الزمالك لا مشكلة لدينا وسنفوز أيضًا وتساءل:هل كانت هناك صدفة بتعيين محمود البنا بعد طلب سيد عبد الحفيظ؟".

وجاء "الكوميكس" بشكل ساخر بأن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي يتسائل بعد الخسارة نيوكاسل يونايتد عن عدم إدارة "البنا" لمباريات ليفربول متصدر الدورى الإنجليزى.