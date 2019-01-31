شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة بطل الجمهورية لذوى الإعاقة فى ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق أبطال القدرات الخاصة بمركز شباب الجزيرة إنجازا جديدا يضاف إلى سجلاتهم الحافلة بالإنجازات بعد الفوز ببطولة الجمهورية فى ألعاب القوى التى أقيمت بالمركز الأولمبى بالمعادى، متفوقين على أندية الزمالك والشمس والنصر ووادى دجلة. وحقق أصحاب المهام الخاصة 105 ميداليات متنوعة تحت قيادة جهاز فنى مكون من وائل مبارك وإبراهيم مكى وآية مجدي وإسلام جمال وندى جمال وإسلام محسن ومحمد جبر ومحمود عبد الله وحسن يوسف وندى عبد الحليم ومحمود إسماعيل وعطية جمال وهشام منصور وأحمد صلاح وبسمة سيد. وحقق 59 لاعبا من أصحاب القدرات الخاصة بمركز شباب الجزيرة 105 ميداليات متنوعة، منها 31 دهب 48 فضة 26 برونز من إجمال 120 لاعبا مثلوا المركز فى البطولة. وقدم أبطال مركز شباب الجزيرة مستوى عاليا على مدار أيام البطولة واستطاعوا تصدر البطولة من اليوم حتى منافسات الختام. وتستعد إدارة المركز لإقامة حفل تكريم لأصحاب القدرات الخاصة على الإنجاز الكبير خلال بطولة الجمهورية لتحفيز اللاعبين قبل المشاركات فى البطولات المقبلة.

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