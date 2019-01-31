شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يشكو المصرى رسمياً بسبب مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حسام حسن، المدير الفنى السابق لنادى بيراميدز، بشكوى رسمية ضد نادى المصرى للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة. كما تضامن مع حسام حسن فى شكواه باقى الجهاز المعاون له وقتها فى المصرى، ويضم إبراهيم حسن وطارق سليمان وحسن مصطفى وعماد المندوه. ومن المقرر ان تنظر لجنة شئون اللاعبين شكوى حسام حسن وجهازه الفنى خلال الساعات المقبلة. كان حسام حسن قد تقدم باستقالته من النادى المصرى شهر أكتوبر الماضى وتولى القيادة الفنية لبرياميدز قبل أن تتم إقالته من نادى بيراميدز وتعيين الأرجنتينى رامون دياز بدلا منه.

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