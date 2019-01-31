شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يتلقى عروضاً للرحيل عن الزمالك.. وجلسة تحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، بعض العروض المحلية والعربية خلال الساعات الماضية للرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى ظل عدم مشاركته مع الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.

يبحث أيمن حفنى عن عقد جلسة مع مسئولى الزمالك، خلال الساعات المقبلة، لحسم مصيره ومدى إمكانية الرحيل اليوم على سبيل الإعارة من القلعة البيضاء قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ورفض مجلس إدارة الزمالك رحيل أيمن حفنى طوال الفترة الماضية رغم خروجه من حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، خاصة أنه أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق خلال السنوات الأخيرة، وسيجدد حفنى طلب الرحيل خلال الساعات الجارية لبحث مدى إمكانية الخروج معارا من عدمه.