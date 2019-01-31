شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى يعاقب عاشور والشناوى ماليا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى توقيع غرامة مالية على الثنائى حسام عاشور لاعب الوسط ومحمد الشناوى حارس المرمى، وتم إخطار اللاعبين بالعقوبة بشكل رسمى. لمعرفة التفاصيل كاملة عبر الرابط التالى :-

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