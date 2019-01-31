اتحاد الكرة: مباراة الزمالك والإسماعيلى المؤجلة من الدور الأول 3 أبريل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلى، المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدورى الممتاز، يوم 3 أبريل المقبل.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم فى الجولة الـ21 من الدورى، فيما فاز الإسماعيلى على الاتحاد السكندرى فى الجولة الماضية للمسابقة المحلية.
ويلتقى الزمالك مع الأهلى يوم 30 مارس المقبل فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى.
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