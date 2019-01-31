الكاف يسلط الضوء على.. الغيابات الـ 9 للأهلي.. وشكوى لاسارتي قبل موقعة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء على الموقعة المقبلة للأهلي أمام سيمبا التنزاني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي سيستضيف نظيره التنزاني يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري الأبطال.

وبحسب الموقع الرسمي للكاف فإن الأخير سلط الضوء على الإصابات التي يعاني منها الفريق الأحمر قبل مواجهته الثالثة أمام سيمبا، لافتًا إلى أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط جمعها من فوزه في الجولة الأولى على فيتا كلوب 2-0، ثم تعادل إيجابي 1-1 أمام شبيبة الساورة الجزائري بالجولة الثانية.

وقال الموقع الرسمي للكاف: "يبدو أن الأهلي بدأ يسترد عافيته بعد سلسلة النتائج السيئة التي أعقبت هزيمته الأخيرة في الموسم الماضي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومع ذلك فإن صفوف الفريق الأحمر مازالت غير متكملة ويبدو أنها ستفتقد ما لا يقل عن تسعة لاعبين بسبب الإصابات".

وتابع الكاف: "أبرز تلك الإصابات حسام عاشور ، المخضرم أحمد فتحي ، وليد سليمان ، بالإضافة إلى المدافع محمد نجيب والمهاجمين مروان محسن ووليد أزارو".

وأضاف: " مما يزيد الوضع تعقيدًا هو إصابة اللاعبين الجدد أمثال رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي".

كما لفت تقرير الكاف إلى التصريحات التي أدلى بها المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي بشأن ازدحام جدول المباريات حيث يخوض الفريق الأحمر مباراة كل 72 ساعة الأمر الذي يزيد من معدل الإصابات في الفريق.

ولفت الكاف إلى أن المواجهة التي ستجمع بين الأهلي وسيمبا هي الثالثة حيث التقى الثنائي مسبقًا منذ 34 عامًا وبالتحديد خلال بطولة أفريقيا لأندية أبطال الكأس خسر الأهلي مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وفاز في الإياب 2-0.