مصدر باتحاد الكرة: تنفيذ مطالب بيراميدز والزمالك يهدد بإلغاء الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال مصدر باتحاد الكرة، إن عددا من أعضاء مجلس الإدارة، ناقشوا البيان الصادر عن بيراميدز مؤخرا، بشأن جدولة مسابقة الدوري.

وكان بيراميدز، ومالكه تركي آل الشيخ، انتقدا خوض مباريات في الدور الثاني للمسابقة، برغم من عدم خوض الأهلي باقي مبارياته في الدور الأول، وهو الأمر الذي تضامن معه الزمالك لاحقا.

وأشار المصدر لمراسل الخليج 365 إلى أن الاتحاد الإفريقي غير نظام مسابقاته للأندية، وقام بضغط بطولة كأس الأمم الإفريقية، بهدف انتظام المسابقات وفق النظام العالمي ابتداءا من الموسم المقبل.

وواصل المصدر "تنفيذ مطالب بيراميدز التي تضامن معها الزمالك، يعني تأجيل بعض المباريات، وعدم إمكانية إنهاء الدوري قبل ديسمبر المقبل".

وأضاف "اتحاد الكرة مطالب بإنهاء مسابقاته في أغسطس، وأي تأجيل للمباريات مرة أخرى يعني إمكانية إلغاء المسابقة".

وأردف "عامر حسين جلس مع مندوبي 18 ناديا، فور تعديلات الكاف، وكان هناك مقترحين، إما إقامة المسابقة من مجموعتين، أو من دور واحد ويتم عمل دورة مجمعة للأندية أصحاب المراكز الـ8 الأولى لتحديد البطل، وأصحاب الـ8 أندية الأخيرة لتحديد البطولة".

وختم "الأندية جميعها دون استثناء وافقت على استكمال المسابقة بنفس نظامها وتحمل الصعوبات، لكن بهذه الطريقة فإن إلغاء الدوري قد يكون الحل أمام اتحاد الكرة".