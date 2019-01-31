تقارير.. وصول السفينة التي ستبحث عن طائرة "سالا" المفقودة.. وقائد نانت: نقاتل من أجل إيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت عدة تقارير أوروبية أن سفينة "المسح" التي سيبحث عن حطام الطائرة المفقودة وصت إلى جيرنسي صباح اليوم الخميس.

وأوضحت التقارير أنه بعض الأنباء التي خرجت أمس الأربعاء وأكدت العثور على حطام مقعدين لطائرة يُعتقد أنها التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا والطيار ديفيد إيبوستون، تم تخصيص سفينة مسح بحرية للبحث عن حطام الطائرة.

وكان إيمليانو متوجهًا إلى إنجلترا بعد وداعه لزملائه في فريق نانت الفرنسي تمهيدًا لبدء مشوار كروي جديد في الدوري الإنجليزي عبر بوابة كارديف سيتي إلا أن الطائرة لم تصل في موعدها الذي كان مقررًا له في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وبحسب ما نقله موقع walesonline فقد تم تخصيص سفينة مسح MORVEN ، التي تديرها A-2-Sea لبدء البحث تحت الماء عن حطام الطائرة المفقودة.

وأوضحت الصحيفة أن البحث سيستغرق ما لا يقل عن 6 ساعات ومن المتوقع أن يبدأ يوم الأحد المقبل.

وكانت شرطة جيرنسي قد أعلنت يوم الخميس الماضي إيقاف عملية البحث لصعوبة العثور على أي شخص على قيد الحياة، وبعد محاولات من جانب عائلة سالا تم بدء بحث ذاتي بعد جمع تبرعات من جانب بعض اللاعبين على رأسهم نجولو كانتي لاعب تشيلسي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

على الجانب الآخر تعادل نانت الفرنسي -فريق سالا السابق- في مباراته بالدوري أمس الأربعاء أمام سانت إيتيان بنتيجة 1-1، وعقب المباراة أكد فالنتين رونجيه قائد الفريق الفرنسي أن اللاعبين كانوا يقاتلون للفوز في مباراة من أجل سالا، لافتًا إلى أن الأجواء في المباراة كانت عاطفية من جانب الجماهير.

وكانت جماهير نانت قد قامت بتحضير تيفو في المدرجات حملت اسم سالا ورقم قميصه (9) بجانب رفع علم بلده الأرجنتين، كما قام الحكم بإيقاف المباراة في الدقيقة التاسعة لتحية إيميليانو.

جدير بالذكر أن سالا قد أتم انتقاله إلى صفوف كارديف سيتي وكان من المقرر أن يتواجد في صفوف الفريق الإنجليزي في مباراته الأخيرة بالدوري أمام آرسنال.